Marsà prefere deixar o Sporting e a SAD aponta aos cinco milhões

Central regressa a Alcochete, mas está ciente de que não terá grandes oportunidades.

Marsà dificilmente ficará no Sporting. O central que foi emprestado ao Sp. Gijón rumou a Espanha sem opção de compra definida, e regressará, portanto, a Alcochete. No entanto por pouco tempo. Pelo menos esse é o plano do jogador, que não acredita poder ter grandes hipóteses na equipa de Rúben Amorim, face à enorme concorrência que terá pela frente.

O catalão ficou desiludido por ter perdido o lugar na equipa principal quando recusou renovar em dezembro. A partir daí, a entrada de Diomande e a recuperação física de St. Juste limitaram ainda mais o espaço ao canhoto, que, para o seu lugar natural, já tinha Matheus Reis e Gonçalo Inácio para enfrentar. A renovação iminente de Neto fecha o sexteto de centrais e, em caso de lesões, o plano é recrutar à equipa B.

Marsà não quer voltar a trabalhar na equipa secundária e, aos 21 anos, quer afirmar-se na Europa. O plano do Sporting é negociar o jogador no verão, apontando aos cinco milhões de euros como valor máximo, já que este termina contrato em final de 2024, e não há grande expectativa da SAD de poder inverter a decisão do atleta.

Marsà fez sete jogos na equipa A dos leões e somou 13 no Sp. Gijón. Em Espanha, salientou-se a capacidade com bola do jogador, mas levantaram-se dúvidas quanto à sua capacidade defensiva: foi mais elogiado como médio do que como central. Esta semana, o "KillerAsturias" avançou que o Sp. Gijón não vai sequer tentar contratar o jogador. Marsà, naturalmente, prefere um emblema de I divisão. O jogador chegara ao Sporting em 2021, depois de terminar contrato com o Barcelona, foi opção em 2022 face à onda de lesões, mas recusou renovar em dezembro, o que lhe precipitou a saída do onze.