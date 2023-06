Marsà mais longe de ficar no Sporting

Discurso de Varandas não caiu bem no defesa-central, que pretende rumar a outras paragens. Sporting pretende negociar o jogador e quer resolver o futuro deste antes do início dos trabalhos. Canhoto espera por propostas da I liga espanhola, mas prioridade é ter minutos.

Marsà e o Sporting estão cada vez mais distantes. As palavras de Frederico Varandas na entrevista ao canal do clube terão, ao que O JOGO apurou, afastado ainda mais as partes. "Tivemos muitas lesões na primeira fase da época. Na defesa, então... nunca nos passou pela cabeça jogar tanto tempo com Marsà", atirou o presidente da SAD. O jogador catalão estava ciente de que não teria espaço nas primeiras opções de Rúben Amorim e sente a necessidade de jogar para se afirmar. A intenção do Sporting era renovar, mas, logo em novembro, o clube esbarrou nos pedidos do jogador que queria garantias de maior espaço. A entrada de Diomande agravou o cenário para o canhoto, que saiu em janeiro para o Gijón, da II liga espanhola.

O plano do Sporting é resolver este caso antes da pré-época, porque o jogador não conta para Amorim e termina contrato em 2024. Marsà, por sua vez, prefere jogar em La Liga e têm sido feitos contactos nesse sentido, mas a prioridade é ter minutos, mesmo que em nível competitivo abaixo. Em 2022/23, foi capitão da equipa B, fez sete jogos na equipa A, cinco a titular. No onze do Sporting, só perdeu um jogo, na Póvoa de Varzim, mas com peso acrescido porque foi o adeus do Sporting à Taça.