Marsà ganha protagonismo no Sporting e está nos planos para a pré-época

Espanhol aproveita a ausência de Coates e Inácio, duo nas seleções, para se mostrar ao treinador, destacando-se na saída de bola. Ascensão do canhoto não invalida a ida ao mercado por um central.

José Marsà está a convencer os responsáveis técnicos do Sporting a darem-lhe um bilhete para a pré-época. O central espanhol de 20 anos, ao que O JOGO apurou, estará em linha de conta para fazer parte da pré-temporada da equipa principal e está a demonstrar qualidades a Rúben Amorim, aproveitando que Coates está na seleção do Uruguai e que Gonçalo Inácio milita às ordens de Fernando Santos para se destacar nos treinos da equipa principal.

Marsà tem mostrado os dotes que eram referenciados pelos departamento de scouting do Sporting para o recrutar à formação do Barcelona, exibindo-se competente na forma como define na primeira fase de construção, dando critério ao passe na saída de bola. Também em termos defensivos, o posicionamento e a intensidade têm vindo a melhorar e o espanhol vai ganhando protagonismo.

O momento do jogador é de tal forma bom que foi titular, alinhando os 90 minutos das últimas nove rondas da Liga 3, pela equipa B do Sporting. Longe parece estar a dificuldade inicial para se adaptar ao nosso país e a polivalência de Marsà é, de tal forma assinalável, que tanto tem jogado como defesa central como a defesa esquerdo, um pouco ao jeito do que Matheus Reis vai permitindo na equipa principal.

Marsà vai ganhando pontos a Chico Lamba, jogador de 19 anos e também no radar de Amorim, mas a promoção à equipa A não invalida que os leões vão buscar outro central. Com a situação de Feddal incerta, o Sporting tem alvos definidos para o eixo, colocando Marsà como alternativa, resguardando o sector de lesões ou castigos ao mesmo tempo que pode continuar a evoluir na equipa B.

Quaresma também se valoriza

Eduardo Quaresma é observado pelos responsáveis do Sporting e está a ter sucesso em Tondela. Tem 20 jogos no campeonato, soma 23 na época e leva dois golos. Foi também utilizado a médio e recebeu elogios de Pako Ayestarán, antigo treinador do Tondela. Agora, Quaresma aguarda oportunidades do novo treinador, Nuno Campos, mas a aposta em ir para Tondela permitiu-lhe estabilizar-se nos sub-21 (cinco jogos na qualificação). Deve regressar a Alcochete para ser avaliado no verão e ser hipótese nos leões caso não chegue nenhum reforço.