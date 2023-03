Marsà feliz no Gijón: "Não depende de mim, mas gostava de ficar"

Emprestado pelo Sporting ao clube espanhol, o defesa está contente com a integração no plantel e admite ficar nesta equipa.

José Marsà está satisfeito no Sporting Gijón e não pensa num regresso a Alvalade. Com apenas sete jogos pela equipa principal dos leões, na primeira metade da época, o defesa-central foi emprestado ao clube espanhol no mercado de inverno. Desde que chegou às Astúrias, Marsà tem sido sempre titular, tem jogado a médio, e foi mesmo considerado o melhor jogador do clube no mês de fevereiro.

Em declarações à imprensa espanhola, o jogador de 21 anos garantiu que a intenção é continuar. "Sinto-me muito bem no Sporting [de Gijón]. Adaptei-me rápido à equipa. Sinceramente, não esperava que fosse tão rápido por ser uma nova competição, uma nova equipa, mas estou muito bem. Continuar aqui não depende de mim, mas gostava de ficar", garantiu. O Gijón está em 18.º lugar na segunda divisão espanhola.