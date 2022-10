Marsà e Chico Lamba no ginásio a recuperar

Dupla está em dúvida para o jogo com o Tottenham.

Marsà e Chico Lamba são dúvidas para o jogo com o Tottenham daqui a dois dias. Os centrais vão ser reavaliados na segunda-feira, sendo que neste domingo fizeram trabalho de recuperação no ginásio. O espanhol teve de sair ao intervalo, queixando-se de uma pisadela no pé esquerdo, já o jovem da formação que se estreou no sábado apresentou queixas numa coxa, um problema muscular que o deixou fora dos relvados anteriormente.

Rúben Amorim, no sábado, expressou a confiança de que iria poder contar com os dois atletas, que não estando no boletim clínico serão, à partida, convocados. Essa disponibilidade será fundamental, pois continuam arredados dos trabalhos os centrais St. Juste, com lesão muscular, Neto, por entorse no joelho, e Coates, por traumatismo na anca.