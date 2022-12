Marsà congela a renovação de contrato com o Sporting

SAD leonina quer acertar novo vínculo, mas o central prefere esperar para negociar com outro estatuto.

O Sporting pretende renovar o contrato de José Marsà, mas até ao momento, segundo apurou O JOGO, o central ainda não deu o passo decisivo para que seja possível firmar um novo vínculo.

O defesa espanhol está contratualmente ligado aos leões até ao verão de 2024 e a pouco mais de um ano de poder assinar por outro emblema, com efeitos na época 2024/25, a SAD do Sporting quer blindar o seu ativo.

A intenção dos leões esbarra, para já, no futebolista de 20 anos: deseja perceber que estatuto futuro poderá ter no plantel. Marsà valoriza a possibilidade de ter mais oportunidades na equipa principal e quer algumas garantias de poder jogar para se afirmar.

Isto sabendo que, no plantel, tem a concorrência de Coates, Gonçalo Inácio, St. Juste e Matheus Reis e ainda que os leões procuram reforçar-se com um central destro.

O objetivo do Sporting e do treinador Rúben Amorim é manter o canhoto, que aporta qualidade com a bola no pé e que se tem afirmado como um jogador polivalente: no esquema da equipa A já alinhou como central do lado direito e também ao centro, e na equipa B jogou no eixo numa linha de quatro defesas.

Acreditando que o podem potenciar, os dirigentes leoninos vão procurar fechar o dossiê até ao final da época. Marsà passou 13 anos na formação do Barcelona e chegou em 2021 a Alvalade como jogador livre, após terminar o vínculo que o ligava aos catalães.

Tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e foi cobiçado por vários emblemas europeus antes de assinar pelo Sporting. Pela equipa principal soma sete jogos em 2022/23, acrescentando mais cinco na equipa B, formação que até capitaneou.

Amorim utilizou-o em duas partidas da Champions, outras tantas da Liga e da Taça da Liga e numa da Taça de Portugal. Somou 487" e foi titular em todas as partidas, menos nas europeias.