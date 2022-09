Marsà ainda não é consensual: "Não sei se terá já condições para ser titular"

Rúben Amorim pode ter que incluir Marsà no onze inicial na receção de sexta-feira ao Gil Vicente, face aos problemas físicos que subsistem em vários elementos do plantel leonino.

José Marsà ainda não alinhou esta época pela equipa principal do Sporting, mas tem deixado boas impressões ao serviço da equipa B, pela qual efetuou até agora quatro partidas na Liga 3.

Ainda assim, não é unânime a opinião de que este seja já o "timing" ideal para se estrear na turma liderada por Rúben Amorim, que poderá ser "forçado" a utilizá-lo no onze inicial frente ao Gil Vicente (sexta-feira), dados os vários jogadores com problemas físicas que atualmente tem no plantel.