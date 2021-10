Marlon Júnior assina contrato com o Sporting e inspira-se em Gonçalo Inácio

Marlon Júnior sonha com a equipa principal do Sporting

Jovem central de 16 anos é uma das promessas do clube leonino.

O Sporting anunciou esta quarta-feira que Marlon Júnior assinou um contrato profissional com o clube. Trata-se de um jovem central de 16 anos, da equipa de juniores e que veste de leão ao peito desde 2012/13.

"Estou muito orgulhoso e feliz por assinar este contrato. Estou no Sporting há muitos anos, sinto-me muito bem aqui e é aqui que quero passar muitos mais anos, ajudando o clube ao máximo", afirmou a promessa aos meios de comunicação do clube.

"Quero retribuir, tanto nos treinos como nos jogos, a confiança que o Sporting depositou em mim. Vou sempre dar o máximo e honrar esta camisola", garantiu, sonhando com a equipa principal e tendo Gonçalo Inácio como modelo. "Revejo-me muito nele por causa do percurso e ver que o Sporting aposta na formação só me dá cada vez mais força para lutar pelo meu objetivo, que é chegar à equipa principal", rematou.