"Edwards? Toda a gente fala dos craques do Benfica, que valem todos 100 milhões"

Paulo Andrade, antigo administrador da SAD , assinala que o Sporting investiu esta temporada tanto como o FC Porto. "

Marcus Edwards voltou a destacar-se na Liga dos Campeões com mais uma boa exibição, desta feita em casa do Tottenham - marcou o golo do Sporting no empate a um golo -, por isso Paulo Andrade, antigo administrador da SAD, estranha até que não se fale mais do esquerdino.

"Vamos ver o que é que vai acontecer com o Edwards, porque toda a gente fala dos grandes craques do Benfica, que valem todos 100 milhões, e não vejo ninguém a meter na primeira página o valor atual do Edwards. O Edwards tem-se mostrado, a nível europeu, tanto como os melhores jogadores do Benfica e do FC Porto", referiu à Rádio Renascença.

Sobre o plantel do Sporting, o ex-dirigente é cauteloso com algumas análises, que apontam como sendo limitado. "Se o plantel curto, é preciso investir melhor. Aí, em alguma medida, Rúben Amorim também pode ter sido responsável, porque o Sporting, para esta época, investiu mais que 40 milhões de euros. Investiu ao nível do FC Porto", disse, acrescentando: "E compare-se as figuras de proa que saíram do Sporting com as do FC Porto. O Fc Porto ficou completamente desfalcado: saíram Vitinha, Fábio Vieira, Mbemba, Luis Díaz. O Benfica ficou sem o Darwin...".

"Tenho total confiança no Rúben, é um excelente treinador. Acredito que ele, naturalmente, vai ser pretendido por grandes clubes europeus. Não tenho dúvidas de que acontece com Rúben Amorim o que acontece com os melhores jogadores das equipas portuguesas. Vai acontecer, fatalmente. Espero que seja o mais tarde possível", disse ainda.