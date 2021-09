Marcos Cruz, ex-FC Porto, oficializado: "Sporting aposta muito na formação, isso pesou"

Marcos Cruz, de 17 anos, deixou a formação do FC Porto e rumou ao Sporting.

O Sporting oficializou a contratação de Marco Cruz, ex-júnior do FC Porto envolvido na ida de Rodrigo Fernandes para os dragões, para integrar a equipa de Sub-23 com a qual trabalha há uma semana (foi ao banco contra o Farense, no dia 10).

"O Sporting valoriza e aposta muito na formação, isso pesou", afirmou o canhoto que pode atuar no centro do campo ou fazer a ala esquerda.

"A adaptação ao Clube tem sido muito boa. Todo o staff, e principalmente os jogadores residentes na Academia, integraram-me muito bem. Sinto-me em casa e quero deixar um enorme obrigado a toda a comitiva", referiu.