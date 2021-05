Marcelo aponta "leveza na ponderação às soluções alternativas ao Marquês"

Presidente da República voltou a pronunciar-se sobre os festejos dos adeptos do Sporting.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a pronunciar-se, esta quinta-feira, sobre os festejos pela conquista do título de campeão nacional por parte do Sporting. O Presidente da República lamentou a "leveza" na organização.

"Vi as imagens de Fátima e a disciplina. Aquilo tem sido o comportamento em espectáculos, que ontem foi ultrapassado. Falava com vários protagonistas e todos me diziam que por muita prevenção que tivesse havido os diques iam romper naquele tipo de fenómeno. Mas faltam meses e não podemos recuar para indicadores muito negativos. É uma lição porque temos ainda jogos de futebol, a final da Taça, a Champions e outro tipo de celebrações", afirmou, em entrevista à RTP.

"Foram 20 anos de espera, eu percebo isso, mas houve um efeito que não pode ser replicado no futuro próximo", avisou. "Houve a preocupação de evitar o aglomerado de 100 mil pessoas no Marquês de Pombal e essa preocupação era comum à Câmara de Lisboa, às forças de segurança e ao Sporting. E, talvez por isso, minimizou-se os problemas de organização que levaram, por um lado, a uma concentração muito grande no Estádio de Alvalade e, por outro lado, o atraso da equipa que fez com que aquele fenómeno fosse subindo", lamentou. "Houve uma leveza na ponderação às soluções alternativas ao Marquês de Pombal, uma leveza excessiva na ideia de criar condições para um aglomerado muito grande de pessoas em torno do estádio [de Alvalade] e, depois, problemas de previsão e de organização e de funcionamento que levasse a que desembocasse no que desembocou", disse.

No que toca a responsabilidades políticas, Marcelo aguarda pelos detalhes do inquérito aberto pelo Ministério da Administração Interna. "Há sempre [responsabilidades] porque o juízo político pessoal, esse existe no sentido de dizer que isto não correu bem, vamos retirar lições para o futuro. Por isso é que eu intervim logo, até amigos meus me disseram que tinha sido duro demais, mas não queria ser em relação a cada uma das pessoas na sua motivação, mas em relação ao resultado global que não tinha sido positivo para o esforço que estamos a fazer", referiu, explicando que ainda não tem dados da atuação do ministro Eduardo Cabrita.