Manuel Mendonça assinou contrato profissional com o Sporting

Manuel Mendonça, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting. A realizar a quinta temporada de leão ao peito, o capitão dos juvenis tem mostrado dotes de finalizador, marcando sete vezes em 15 jogos.

"É um sentimento de orgulho e algo que já ambicionava há muito tempo", descreveu aos meios de comunicação do Sporting, apresentando-se de seguida: "Gosto de ter bola e sou bom no passe e no remate" disse à comunicação do clube.

Sobre referências na equipa principal, apontou duas: "O Matheus Nunes pelo jogador que é e o João Palhinha pela atitude e garra."