Manuel Fernandes: "Rúben Amorim tem de ter a receita para vencer o FC Porto"

Representante do Sporting no sorteio da final four da Taça da Liga lançou um primeiro olhar sobre o duelo das meias-finais, frente aos dragões.

Jogo com o FC Porto na meia-final da Taça da Liga: "As expectativas são sempre as mesmas, em prova estão as quatro melhores equipas do campeonato, o Sporting tem pergaminhos nesta taça e vai tentar superar a briosa equipa do FC Porto".

Rúben Amorim tem a receita para vencer? "Tem que ter a receita no bolso, os treinadores são para isso mesmo, tentar ganhar todos os jogos. É o lema do Sporting".