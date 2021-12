Manchester United está a pensar no verão e Rúben Amorim entra na "shortlist"

Clube de Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot analisa o perfil e faz triagem de técnicos para o verão.

Há semanas o nome de Rúben Amorim surgiu numa extensa lista de técnicos na mira do Manchester United para a sucessão imediata de Ole Gunnar Solskjaer, e agora, com o norueguês já afastado, volta a aparecer mas já numa fase adiantada com triagem de candidatos, numa perspetiva de contratação no verão.

Dias depois das primeiras notícias, Solskjaer foi mesmo despedido e para o seu lugar foi contratado o alemão Ralf Rangnick. No entanto, este assumiu o comando da equipa apenas temporariamente, pois vai transitar para um cargo de supervisão do futebol dos red devils, com influência na escolha do próximo técnico, a contratar no verão.

E Rúben Amorim, segundo os meios de comunicação britânicos, passou à fase seguinte da triagem. Rangnick está a avaliar o percurso e o perfil de cada alvo e segundo os média nem sequer a cláusula de 30 milhões de euros trava o interesse dos ingleses, se pagar tal montante significa um acerto.

Recentemente Amorim recusou uma proposta do RB Leipzig e, depois de insistir na intenção de continuar muitos anos em Alvalade, numa conferência recente mudou o tom e abriu a porta para o verão, afirmando que até ao defeso o seu agente sabe que não lhe deve apresentar propostas, mas que aí as poderá escutar...