Manchester City pode comprar Porro por valor inferior à cláusula de rescisão, dizem em Itália

Pedro Porro, lateral espanhol do Sporting

Emblema britânico reservou um direito de preferência sobre o lateral, mas tem uma concorrência forte em Madrid

Vendido a título definitivo ao Sporting, a troco de 8,5 milhões de euros, Pedro Porro poderá ser recuperado pelo Manchester City por um preço exclusivo, cifrado através de uma cláusula de recompra estabelecida no recente negócio do defesa espanhol.

Segundo Fabrizio Romano, especialista em transferências, o City será autorizado a discutir um contrato com Porro caso ofereça 20 milhões de euros ao Sporting, valor que é menos de metade da cláusula de rescisão (45M€) para os demais clubes.

O Manchester City acautelou, assim, a possibilidade de tornar Porro um dos potenciais substitutos ou alternativas, a médio ou a longo prazo, de Kyle Walker, sobretudo, face à idade adiantada (32 anos), ou até do internacional português João Cancelo.

Os ingleses correrão, contudo, o risco de ver o lateral rumar a Espanha no próximo verão, caso não exerçam o referido direito de preferência. Porro está, neste momento, a gerar grande interesse junto do Real e do Atlético, arquirrivais de Madrid, pelo que a permanência em Alvalade, pese a assinatura definitiva, é incerta.

O Real, finalista da Liga dos Campeões, procura um atleta de raiz para uma posição na qual tem adaptado diversos jogadores, como Lucas Vázquez, para renderem Carvajal. A capacidade financeira merengue será um triunfo, mas também o Atlético Madrid está atento ao concurso, embora tenha uma menor liquidez financeira face ao rival para convencer o Sporting a abrir mão de um dos principais titulares da equipa do leão.

Quanto ao Sporting, sabe O JOGO, este manterá a porta entreaberta para a eventual venda do lateral internacional espanhol, apesar de ser fundamental para Rúben Amorim, que poderá ser consumada a troco de oferta superior a 35 milhões de euros.