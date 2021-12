Manchester City é osso duro de roer, mas Sporting até tem historial a favor

Redação com Lusa

Já eliminou o conjunto inglês na Liga Europa.

O Sporting vai encontrar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol o Manchester City, finalista vencido da última edição e atual líder do campeonato inglês, num duelo em que os citizens são claramente favoritos.

A história até é bem simpática para os leões, que eliminaram o emblema inglês em 2011/12, na Liga Europa, na única vez que mediram forças, mas, uma década depois, o Manchester City passou a ter o estatuto de "tubarão" e aparece todas as épocas na lista de favoritos a vencer a "Champions".

Na sexta temporada seguida de Pep Guardiola à frente da equipa, o Manchester City tem, mais uma vez, como principal objetivo a conquista da Liga dos Campeões, algo que esteve bem perto de acontecer na última temporada, mas o Chelsea acabou por vencer por 1-0, na final que decorreu no Porto, no Estádio do Dragão.

O único sucesso europeu do City aconteceu em 1969/70, com a conquista da Taça das Taças, prova que, entretanto, foi extinta pela UEFA.

Atualmente, o Manchester City lidera a "Premier League", com mais um ponto do que o Liverpool, segundo classificado, e vem de uma série de oito vitórias e apenas uma derrota nos últimos nove jogos, em todas as provas.

A equipa em que atuam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva venceu o Grupo A, com mais um ponto do que o Paris Saint-Germain, segundo posicionado, numa campanha em que, mesmo assim, sofreu dois desaires: um na capital francesa (2-0) e outro, mais surpreendente, no campo do Leipzig (2-1), que caiu para a Liga Europa.

Na fase de grupos, o City foi a terceira equipa com mais golos marcados (18), atrás de Bayern Munique (22) e Ajax (20), que foi rival no Sporting.

Contudo, os ingleses chegam aos oitavos de final como a equipa que venceu um grupo com mais golos sofridos (10).

Além dos três internacionais portugueses, Guardiola tem disponível um largo grupo de jogadores de "topo", como Ederson (antigo guarda-redes do Benfica), Kevin De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus e Mahrez.

Apesar do super-favoritismo dos ingleses, o Sporting tem a seu favor o pouco historial de duelos entre os dois clubes, quando eliminou o City nos oitavos de final da Liga Europa, em 2011/12.

Essa época até foi marcante para a formação de Manchester, que viria a conquistar a Premier League, depois de 44 anos sem alcançar esse feito.

No primeiro jogo, em Alvalade, o Sporting, na altura comandado por Ricardo Sá Pinto, venceu por 1-0, com um golo do defesa central brasileiro Xandão. Em Manchester, a equipa da casa triunfou por 3-2, mas os "leões" seguiram em frente pela regra dos golos fora.

Nesse encontro, Matias Fernandez e Ricky van Wolfswinkel deixaram o Sporting a vencer ao intervalo, por 2-0, mas os "citizens" deram a volta na segunda parte e, no último lance da partida, uma defesa com a ponta dos dedos de Rui Patrício impediu o guarda-redes Joe Hart de fazer o empate e eliminar o emblema lisboeta.