Mais uma estreia no Sporting: Geny Catamo surpreendeu por entender a tática

Extremo somou contra o Portimonense os primeiros minutos na equipa A, mostrando-se versátil como ala em momentos de maior aperto.

À sexta vez que foi ao banco (antes com FC Porto, Ajax, Estoril, Famalicão e Gil Vicente), Geny Catamo estreou-se pelo Sporting, entrando aos 60" do jogo com o Portimonense.

O extremo, que chuta, dribla e cruza com o pé esquerdo, foi para a ala direita procurar o jogo interior e também a imprevisibilidade no 1x1. Sem que tenha acertado todos os passes, Geny cumpriu a defender, com o posicionamento adequado para quem, durante a carreira, foi sempre um atacante.