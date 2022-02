Mais uma dor de cabeça para Rúben Amorim: Feddal quase fora do clássico

Central marroquino fez tratamento, como Pote, que é baixa na receção aos dragões na Taça de Portugal. Amorim com várias incertezas. Palhinha cumprirá o último jogo de castigo, mas Tabata terminou a suspensão automática e pode ser castigado, como Matheus Reis e Nuno Santos.

O Sporting regressou da Madeira no sábado à noite e arrancou no domingo de manhã a preparação para o clássico, ainda com muitas dúvidas quanto à disponibilidade de vários jogadores. Se Pote é baixa praticamente certa, como o técnico Rúben Amorim assumiu na sexta-feira quando anunciou que o camisola 28 ficará "algum tempo de fora", também Feddal está quase afastado da partida de quarta-feira contra o FC Porto, em Alvalade, a contar para a primeira mão da semifinal da Taça de Portugal.

O marroquino, baixa de última hora na deslocação à Madeira por um traumatismo no joelho direito, ficou na sessão matinal de ontem limitado a tratamento, a par de Pedro Gonçalves. Com mais duas sessões até ao confronto com os dragões e tendo em conta o historial clínico de Feddal, é pouco expectável que o veterano central de 32 anos possa ser opção.

O defesa soma 23 jogos esta época, de um total de 40 disputados pelos leões, situação que está a complicar a sua renovação automática: precisa de somar mais oito partidas de pelo menos 45" entre Liga Bwin e Liga dos Campeões (faltam 11 por realizar), provas nas quais acumula 17 jogos, para alcançar os 25 necessários.

Além de Feddal e Pedro Gonçalves, outra baixa para o desafio contra o FC Porto é o médio João Palhinha, que cumprirá no clássico o terceiro e último jogo de suspensão que lhe foi aplicado na sequência do anterior embate com o líder da Liga. Tabata terminou os dois jogos de suspensão e aguarda decisão de processo disciplinar.

Processos podem complicar mais

Com Coates e Gonçalo Inácio seguros no trio de defesas de Amorim, Matheus Reis e Luís Neto têm sido as principais alternativas ao marroquino, com Ricardo Esgaio a ter passagem esporádica pela posição. O brasileiro está a contas com um processo disciplinar na sequência do clássico da Liga e o leão aguarda o desfecho, que pode complicar a composição do sector defensivo, tal como situação semelhante com Nuno Santos (alvo de processo disciplinar por alegados insultos a Everton, do Benfica), habitual alternativa à esquerda. Nos próximos dias pode haver novidades nestes casos.