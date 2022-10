Mais uma boa notícia para Amorim antes do jogo com o Tottenham

Sporting prepara o jogo com o Tottenham

Coates em pleno nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Sebastián Coates foi a grande novidade do treino que o Sporting realizou na manhã desta terça-feira, tendo em vista o jogo com o Tottenham, da quinta ronda da fase de grupos da Champions. O central uruguaio esteve no relvado nos 15 minutos abertos aos jornalistas, depois de ter estado afastado das opções de Rúben Amorim devido a um traumatismo na anca.

Esta é mais uma boa notícia para o treinador leonino, que já tinha visto St. Juste regressar em pleno. O defesa neerlandês já ontem tinha treinado em Alcochete depois de duas semanas entregue ao departamento médico e recuperou de uma sobrecarga muscular, que o levou a ser substituído diante do Santa Clara.

Chico Lamba, que se estreou na primeira equipa sábado passado, frente ao Casa Pia, está a contas com uma lesão muscular e não treinou. Uma baixa para o eixo defensivo que perde relevância com os regressos acima mencionados.

A sessão contou com 26 jogadores, entre eles Esgaio, que saiu das opções de Amorim após o penálti cometido e o vermelho na receção ao Marselha. Adán, Israel, Diogo Pinto, André Paulo; Coates, St. Juste, Matheus Reis, Inácio, Marsà; Porro, Nazinho, Nuno Santos, Ugarte, Morita, Alexandropoulos, Dário Essugo, Mateus Fernandes; Arthur Gomes, Rochinha, Pedro Gonçalves, Trincão, Paulinho, Fatawu, Jovane Cabral e Edwards foram os restantes.

O jogo em casa dos spurs tem início marcado para as 20h00 de quarta-feira. O Tottenham lidera o Grupo D com sete pontos, mais um do que Sporting e Marselha.