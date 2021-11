Mais um treino do Sporting antes da Champions e com uma baixa

Tiago Tomás voltou a fazer apenas tratamento.

O Sporting realizou na manhã desta segunda-feira mais um treino de preparação para o encontro com o Besiktas, da quarta jornada da Champions. De acordo com a informação do clube no site oficial, Tiago Tomás é a única baixa por motivos físicos, tendo realizado apenas tratamento.

Terça-feira há nova sessão matinal e à tarde (18h30) Rúben Amorim irá fazer a conferência de antevisão no Estádio José Alvalade.

Os leões, recorde-se, venceram na Turquia por 4-1, somando os primeiros pontos no Grupo C. Os turcos continuam ainda a zeros.