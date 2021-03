Mais um problema para Rúben Amorim, depois de Matheus Nunes

Nuno Santos a contas com problemas físicos

Nuno Santos está a contas com uma tendinopatia na coxa esquerda e não treinou esta quinta-feira. Já Matheus Nunes está infetado com covid-19.

Nuno Santos é a mais recente dor de cabeça para Rúben Amorim no Sporting. O extremo, segundo informou o clube esta quinta-feira, está a contas com uma tendinopatia na coxa esquerda esteve ausente da sessão de trabalho na Academia. Isto no dia seguinte à notícia de que Matheus Nunes testou positivo à covid-19.

O plantel leonino prepara a receção ao V. Guimarães, jogo da ronda 24 da Liga NOS com início marcado para as 20h30 do próximo sábado.

O plantel volta a treinar na sexta-feira, às 10h00, e, mais tarde, às 18h30, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do encontro.