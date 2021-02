Mais um jovem talento do Sporting deu cartas e baralhou contas de Amorim

Daniel Bragança ode jogar no duplo-pivô do meio-campo ou mais à frente e já discute um lugar.

Se Matheus Nunes meteu João Mário em sentido com a exibição do dérbi e até lhe ganhou o lugar, contra o Gil Vicente, na última partida dos leões, mais um jovem talento da casa deu cartas no meio-campo e baralhou as contas de Rúben Amorim ameaçando o lugar até agora disputado pelos dois jogadores antes citados: Daniel Bragança.

O criativo de 21 anos, que nas últimas épocas ganhou rodagem e estaleca nos Sub-23, no Farense e no Estoril, tem sido utilizado residualmente na equipa principal leonina e após a partida contra o Gil Vicente, na terça-feira, passou a estar nas bocas dos adeptos do clube e ainda mais na cabeça de Amorim. O técnico disse que mudou a mentalidade da equipa ao intervalo, com mais atitude e intensidade, e que afinou pormenores como o passe nas transições e a procura dos espaços para fazer danos aos minhotos, aspetos em que o leão não atinou no primeiro tempo. Amorim destacou as entradas de Gonçalo Inácio e de precisamente Daniel Bragança para as melhorias registadas, e O JOGO averiguou a influência do médio: 13 de 15 passes certos, a maioria para a ala esquerda de onde surgiram os dois golos, duas interceções, cinco recuperações, um remate (bloqueado) e seis de 11 duelos ganhos. Acima de tudo, mostrou visão, esforço, e as suas ações (19 bem sucedidas num total de 29) abrangeram grande parte do campo, com dinâmica, rapidez de decisão a descongestionar e movimentações de apoio à defesa e de rutura a aparecer numa segunda vaga na área.