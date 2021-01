Mais um clube da Liga espanhola de olho em Gonzalo Plata

Extremo do Sporting está no lote de jogadores que o emblema espanhol pretende. Mas há mais candidatos a uma cedência, caso do Cádiz.

A viver uma situação difícil na La Liga, o Huesca, último classificado da competição, está interessado em contar com o extremo equatoriano Gonzalo Plata, do Sporting.

A informação é avançada pelo diário As, que relembra o facto de vários emblemas estarem interessados no contributo do jogador de 20 anos. Entre as equipas em causa está o Cádiz, da mesma divisão, mas que ocupa o 10.º lugar na classificação. A Alvalade chegou mesmo uma proposta de cedência por empréstimo até ao final da temporada, a qual não deverá ser aceite, ainda que o interesse do jogador seja o de atuar com maior regularidade.

Certo é que Gonzalo Plata foi titular nos últimos dois encontros disputados pelos leões, frente ao Marítimo e Rio Ave. O camisola 20 conta até ao momento com dez jogos realizados, 337 minutos e não tem qualquer golo apontado.