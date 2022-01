Mais um clube associado a Sarabia e com 20 milhões para investir

Treinador Unai Emery pressiona para o Villarreal contratar o sportinguista no verão. Pagariam 20 milhões de euros ao PSG.

A boa temporada de Pablo Sarabia no Sporting está a chamar a atenção lá fora e no seu país são vários os interessados nos seus serviços. Depois de aparecer ligado a Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilha, o sítio "Todofichajes" dá conta da firme intenção do Villarreal em oferecer 20 milhões ao PSG no final da temporada para assegurar o internacional espanhol.

O Sporting gostaria de continuar a contar com o camisola 17, mas este aufere mais de quatro milhões de euros por temporada, um salário muito acima do teto salarial dos leões.

O técnico Unai Emery estará, segundo a publicação, a pressionar a direção do clube a avançar com uma proposta para não perder o atacante que está emprestado ao Sporting. O Villarreal continua em prova na Liga dos Campeões e tem propostas em carteira para Dia, Danjuma e Chukwueze, pelo que aponta já a uma renovação no ataque, com Sarabia como cabeça de cartaz.