Mais três casos de covid-19 no Sporting: contagem total vai em seis

Sporting tem seis casos de covid-19 no plantel

Jogo com o Nápoles foi cancelado.

A última ronda de testes à covid-19 feita ao plantel do Sporting detetou mais três casos positivos de infeção.

Assim, tendo em conta os três casos anteriores, são já seis os infetados na equipa verde e branca.

De recordar que, este domingo, o jogo com o Nápoles em Alvalade foi cancelado por indicação da Direção Geral da Saúde (DGS), anunciou o Sporting.

O Sporting tem estreia marcada na I Liga para o próximo sábado, frente ao Gil Vicente. Contudo, há dúvidas sobre a realização do encontro, uma vez que a equipa de Barcelos conta com 15 casos confirmados de covid-19 (10 jogadores e cinco elementos do staff). O plantel gilista está em quarentena decretada pela DGS.