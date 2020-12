Mais perto de virar "reforço" do Sporting: a promessa de Plata e palmas de Amorim

Sétimo jogo oficial pelo Sporting trouxe a primeira titularidade: foram 90" sobre as alas.

Mais do que a assistência para o 2-0 contra o Mafra, técnico gostou do compromisso do 20 e disse-o no final do jogo

Gonzalo Plata deu, ao sétimo jogo oficial da época com o leão ao peito, um passo firme para cumprir aquilo que tinha prometido a Rúben Amorim, recuperar em dezembro o tempo perdido com um arranque a meio gás e nem sempre com o melhor compromisso, contexto que piorou com a infeção por covid-19 que trouxe da última viagem à seleção do Equador, onde se mostrou, através do seu Instagram, sem grandes restrições na concentração, ao pé dos primeiros positivos.