Mais de um ano depois, Luiz Phellype volta aos golos no Sporting

Luiz Phellype, avançado do Sporting que tem atuado pela equipa B

Avançado brasileiro marcou este sábado pela equipa B, frente ao Oriental Dragon.

Mais de um ano depois do último golo marcado com a camisola do Sporting, Luiz Phellype voltou este sábado a marcar de leão ao peito.

Titular na equipa B verde e branca, o avançado brasileiro abriu o marcador no jogo frente ao Oriental Dragon, a contar para a 14.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal.

O último golo de Luiz Phellype (27 anos) com a camisola do Sporting datava de 21 de dezembro de 2019, num jogo da Taça da Liga frente ao Portimonense, que os leões venceram por 4-2. Em janeiro de 2020, o dianteiro lesionou-se com gravidade frente ao Marítimo. Seguiu-se um longo processo de recuperação e, já na presente época, voltou a somar minutos de competição pela equipa B.

Ainda sem entrar nas opções de Rúben Amorim na formação principal, Luiz Phellype cumpriu este sábado o quarto jogo nos "bês". Já tinha atuado contra Olímpico do Montijo, Rabo de Peixe e Estrela da Amadora.

De referir que, além de Luiz Phellype, também Gonzalo Plata foi titular na partida com o Oriental Dragon.