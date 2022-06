Maiorca quer manter Battaglia e tenta acordo

Médio argentino também pretende continuar no clube espanhol.

Rodrigo Battaglia foi emprestado em 2021/22 ao Maiorca e o emblema espanhol pretende continuar a contar com o médio argentino, tendo já acertado os pormenores para um acordo com o jogador, que havia expressado a sua vontade de continuar no clube.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o Maiorca quer que Battaglia rescinda com o Sporting para depois poder assinar com ele. No entanto, o emblema leonino, com quem tem contrato até 2023, pretende receber dinheiro pelo jogador.

Ao serviço do Maiorca, Rodrigo Battaglia, 30 anos, disputou 31 jogos em 2021/22, não tendo marcado qualquer golo nem feito assistências.