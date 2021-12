Má notícia para o Sporting: Paulinho está infetado com covid-19

O avançado Paulinho acusou positivo à covid-19 e está a cumprir isolamento.

Paulinho, avançado do Sporting, testou positivo à covid-19, e está em isolamento e sem sintomas, sabe O JOGO. Nenhum outro elemento da estrutura leonina acusou positivo nos testes levados a cabo esta quinta-feira, ao que o nosso jornal apurou.

O futebolista de 29 anos jogou 30 minutos na derrota (4-2) do emblema verde e branco no reduto do Ajax, para a Liga dos Campeões, na terça-feira.

Esta temporada soma seis golos e três assistências em 22 jogos de leão ao peito.