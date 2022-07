O Sporting comunicou que o médio sofreu "uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior" e "oportunamente realizará tratamento cirúrgico".

Na parte inicial do jogo com o Estoril, na manhã deste sábado, Daniel Bragança sofreu "uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior" e vai ser submetido a "tratamento cirúrgico", informou o clube leonino.

O reforço Jeremiah St. Juste continua a recuperar de lesão e realizou tratamento.

O Sporting venceu a B SAD, por 2-0, e o Estoril, por 4-0, neste sábado.