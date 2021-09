Lyon terá tentado contratar Sarabia, mas PSG foi determinante

PSG "pressionou" internacional espanhol a rumar ao Sporting.

Pablo Sarabia acabaria por reforçar o Sporting, por empréstimo do PSG, mas, de acordo com o L'Équipe, até esteve interessado em tomar outro rumo na noite de terça-feira.

De acordo com as mesmas informações, o Lyon tentou contratar o internacional espanhol, que não terá ficado "insensível" ao interesse do clube francês.

No entanto, e ainda de acordo com o L' Équipe, o PSG terá tido um papel fundamental na decisão sobre o futuro do jogador, "pressionando-o" para que ingressasse no emblema português, como moeda de troca no empréstimo de Nuno Mendes, que acabou por rumar a Paris.