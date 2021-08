Luvas já aquecem: João Virgínia no treino pelo Sporting

João Virgínia realizou o primeiro treino com o plantel principal do Sporting

Guarda-redes de 21 anos, a mais recente contratação dos leões, emprestado pelo Everton, integrou a preparação para o jogo com o Famalicão

O guarda-redes João Virgínia trabalhou, esta quarta-feira, com o plantel principal do Sporting, que continua a preparar a deslocação ao campo do Famalicão, no próximo sábado, referente à quarta jornada da Liga Bwin.

O guardião de 21 anos, a mais recente contratação dos "leões", por empréstimo do Everton, fez parte da sessão de trabalho que decorreu na Academia de Alcochete e em que, segundo o site do clube, o técnico Rúben Amorim voltou a ter todos os jogadores disponíveis.

O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, às 10 horas, novamente no complexo de treinos leonino.

No próximo sábado, os campeões nacionais em título, que lideram a classificação da Liga Bwin em igualdade pontual com o Benfica, atuam no terreno do Famalicão a partir das 20h30.