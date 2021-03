Luiz Phellype volta a marcar pela equipa B, agora frente ao Belenenses

Derrota por 2-1 num jogo particular com a presença de muitos jovens dos sub-23.

Empenhado em recuperar a forma perdida depois de 13 meses longe do relvado, fruto de uma grave lesão no joelho direito, Luiz Phellype voltou a marcar esta sexta-feira na derrota por 2-1, num particular entre a equipa B do Sporting e o Belenenses, realizado em Odivelas.

Num embate no qual o técnico Filipe Çelikkaya aproveitou para dar minutos a vários atletas dos sub-23, o avançado anotou o tento leonino na transformação de um penálti.

Recorde-se que Luiz Phellype voltara aos golos no 2-0 diante do Oriental Dragon, no dia 20, com um chapéu a Júnior Alves. Esse jogo em atraso, referente à ronda 14 da Série G do Campeonato de Portugal, está, aliás, a causar polémica pela utilização de Gonzalo Plata.

Os golos do Belenenses, refira-se, foram apontados por Silvestre Varela e Ndour.