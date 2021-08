Luiz Phellype tem mais propostas, mas futuro deverá ser no Santa Clara

O avançado ficou sensibilizado com o interesse do treinador Daniel Ramos e dos dirigentes do departamento de futebol dos açorianos, estando inclinado a aceitar a proposta dos insulares

A situação de Luiz Phellype está cada vez mais próxima de ficar resolvida, com o avançado a ter neste momento duas hipóteses bem concretas para poder competir esta época. Santa Clara ou Baniyas são as possibilidades em aberto, cabendo ao brasileiro a última palavra.

Conforme apurou O JOGO, o Sporting e o Santa Clara alinhavaram com quase total entendimento a possibilidade do jogador atuar na equipa açoriana por empréstimo até ao fim da temporada.

Luiz Phellype tem mais três épocas de contrato com os leões e não decidiu ainda se vai prosseguir a carreira na equipa de São Miguel. É que, em cima da mesa, está também o cenário de rumar aos Emirados Árabes Unidos, mais concretamente ao Baniyas, que terminou na segunda posição da última edição do campeonato.

Também houve clubes brasileiros a manifestar interesse, assim como outros do mundo árabe, mas o jogador, para já, está mesmo inclinado a aceitar a proposta do Santa Clara, até porque terá ficado sensibilizado com o interesse demonstrado pelo treinador Daniel Ramos e pelos dirigentes do departamento de futebol.

O Santa Clara perdeu nos últimos dias o avançado Carlos Júnior, pelo que contaria assim com uma nova alternativa para o ataque. Luiz Phellype fez 17 golos e seis assistências em 47 partidas nos leões.