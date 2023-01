Luiz Phellype rescinde com o Sporting

Avançado terminava contrato em 2024 e procura recuperar a forma no OFI Creta. Leões poupam cerca de 600 mil euros/ano

Luiz Phellype rescindiu contrato com o Sporting. O dianteiro brasileiro vai voltar ao OFI Creta, no qual marcou oito golos em 13 jogos disputados em 2021/22, tendo acordado com os leões a desvinculação. O atleta tem andado de empréstimo em empréstimo e a SAD planeava poupar algum dinheiro com excedentários. Desta forma, os leões pouparão cerca de 600 mil euros por ano, recordando que o avançado ainda tinha contrato até 2024.

O brasileiro de 29 anos tinha a intenção de ter continuado no OFI Creta em 2022/23, mas o Sporting acabou por aceitar a proposta do FC Tokyo. Agora, a prioridade do dianteiro era recuperar o controlo da sua carreira e declarou-se feliz.

"Estou animado com essa minha volta, porque é um clube onde não só joguei bem como também me senti muito bem. E eles queriam-me de volta, o que só reforça essa ligação que tivemos. É um bom local para voltar a ser feliz de novo. A expectativa, agora, é fazer bem o meu trabalho. Só penso em golos e sei que vai dar certo", afirmou Luiz Phellype no aeroporto já em Creta, falando do novo clube, com o qual rubricou um contrato de ano e meio.

Luiz Phellype foi contratado em 2019 e marcou 17 golos pela equipa principal dos leões antes da grave lesão que sofreu num joelho.