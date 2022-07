Luiz Phellype pretendido por clube da liga japonesa

Portimão, 21/12/2019 - O Portimonense recebeu esta tarde o Sporting CP, em jogo a contar para a 3ª jornada da 3ª Fase da Taça da Liga, 2019/20, realizado no Portimão Estádio. Luiz Phellype; Jorge Silas, Treinador do Sporting CP; (André Vidigal / Global Imagens)

Shonan Bellmare interessado num empréstimo

O Shonan Bellmare está interessado no empréstimo de Luiz Phellype, avançado que tem contrato com o Sporting até 2024 e que, na última época, esteve emprestado ao OFI Creta, da liga grega.

Dois clubes do Catar estão também de olho no brasileiro, mas a solução ideal para Sporting e jogador passa por uma saída em definitivo do clube português. Neste defeso, porém, ainda nenhuma proposta nesse sentido chegou aos escritórios leoninos.

Na última época, Luiz Phellype apontou oito golos em 13 partidas pelo OFI Creta.