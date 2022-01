Luiz Phellype, dos quadros do Sporting, está a negociar com os gregos do OFI Creta

Avançado cedido pelo Sporting ao Santa Clara, na primeira metade da época, vai terminar o período de empréstimo pelos açorianos e rumar ao emblema da Grécia.

Luiz Phellype está perto de ser confirmado como reforço do OFI Creta, apurou O JOGO. O avançado brasileiro segue em conversações com o clube da Grécia, sétimo classificado do campeonato local, e deverá ser anunciado nas próximas horas pelo emblema de Heraclion, trocando a ilha de São Miguel pela ilha de Creta.

O dianteiro de 28 anos fez um golo em 12 jogos pelos açorianos e procura jogar com regularidade. Não fez parte da comitiva do Santa Clara na última partida diante do Moreirense e a sua saída, como O JOGO avançou a 9 de janeiro, estava preparada pela SAD insular, que não o via como um ativo indispensável.

O Sporting tinha a preocupação em colocar o jogador, de modo a pelo menos ter uma contribuição do salário do atleta.