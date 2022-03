Luiz Phellype em entrevista: "Sinceramente, acho que tinha lugar no Sporting"

Dispensado por Amorim, Luiz Phellype tenta relançar a carreira na Grécia.

Chegou ao Sporting a meio da época 2018/19 e assinou contrato até 2024. Luiz Phellype estava cheio de sonhos e o percurso de leão ao peito até estava a ser bem sucedido. Uma grave lesão no joelho direito atirou-o para a mesa de operações e só voltou um ano depois. A fatura a pagar, já se sabe, foi elevada. Abriram-se as portas da equipa B e, mais tarde, do Santa Clara, onde não respirou um ar limpo. Agora, na Grécia, tenta ganhar rodagem para voltar ao Sporting porque ainda tem dois anos de contrato com os leões.

Depois das dificuldades no Santa Clara, corre-lhe bem a vida na Grécia?

-Sim. Participei em seis jogos e marquei três golos. Se olharmos ao tempo de utilização, os números ainda são melhores. Isto era mesmo o que eu estava a precisar: jogar mais e recuperar a confiança.