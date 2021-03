Luiz Phellype, avançado do Sporting, regressa aos relvados mais de 13 meses depois

Ponta de lança titular na receção ao Olímpico do Montijo, em jogo em atrasado da 16.ª ronda do Campeonato de Portugal.

Luiz Phellype colocou esta quarta-feira um ponto final num longo calvário, iniciado a 27 de janeiro de 2020 quando na receção ao Marítimo contraiu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, problema que o afastou da competição durante mais de 13 meses.

O avançado foi, ainda assim, escolhido por Filipe Çelikkaya para entrar no onze inicial do jogo contra o Olímpico do Montijo, esta noite, na Academia Sporting. Para além do avançado, também Gonzalo Plata vai a jogo.

Contratado ao Paços de Ferreira já com esta administração, o brasileiro foi sempre um dos melhores marcadores do plantel, apenas superado por Bruno Fernandes, hoje no Man. United.