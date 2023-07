Luís Neto: "Este é um Sporting capaz, que pode ganhar a qualquer equipa da Liga"

Declarações de Luís Neto após o triunfo do Sporting sobre a Real Sociedad (3-0) em jogo amigável de pré-temporada

Balanço do estágio: "Balanço positivo. Cansativo como tinha que ser. Serviu para fortalecer os laços que já temos fortes no grupo. Tivemos muita interação com a malta jovem. Bons resultados, muito bom treino para assimilar o que o míster quer, melhorar o que não fizemos tão bem na última época, melhorar nas variantes que o míster tem pedido."

Como vê Gyokeres? "O Viktor é mais um que veio para ajudar, é muito forte fisicamente, tem bons números nos últimos dois anos. Vem para ajudar. Encaixa bem, está a assimilar os conceitos do míster, e agora fazemos a nossa parte para ele se adaptar e conseguir boas performances."

Sporting este ano estará à altura dos rivais? "O Sporting vai estar preparado para ganhar qualquer jogo na Liga. É um Sporting capaz, que acabou muito bem a época, é forte, coeso, unido, e o que mais nos importa ao dia de hoje é ganhar ao Vizela. O que mais nos doeu na época passada foi ter começado com pé esquerdo, com muitos pontos perdidos no início. Garanto que o Sporting vai ter equipa preparada para ganhar qualquer jogo no campeonato, o Sporting é capaz de igualar qualquer equipa."

Expulsão de Leonardo Barroso: "Todos já fomos um bocadinho como o Barroso, na nossa carreira. É excesso de vontade, não é maldade nenhuma, é expulso no primeiro lance. O VAR não ficava chateado se não fosse expulso. Temos de lhe dar uma palavra porque está muito triste e nós sabemos o quão importante é para estes miúdos estrearem-se e estas coisas pesam. Poderá aprender para o futuro."