Luís Maximiano está perto da saída do Sporting e Espanha é o destino

Oferta na casa dos 4,5 M€ com detalhes por finalizar. Andaluzes voltaram à carga pelo internacional sub-21 depois do acordo entre La Liga e o fundo CVC garantir dinheiro fresco para os clubes espanhóis

Luis Maximiano vai estar, este sábado, no banco do Sporting, como adiantou ontem Rúben Amorim (ver página anterior), mas a saída do guarda-redes leonino deverá ser uma questão de dias. O destino quase seguro é o Granada, emblema que voltou à carga pelo internacional sub-21 português com uma proposta de cerca de 4,5 milhões de euros para os leões.

Isto depois de receber uma injeção de capital - anteontem foi um dos clubes que aprovou o acordo entre La Liga e o fundo CVC que distribuirá 2,7 mil milhões de euros pelos 16 emblemas signatários - que lhe permitiu avançar com tal proposta.

De acordo com o que O JOGO apurou, o acordo entre os dois emblemas não está ainda totalmente fechado, faltando acertar alguns detalhes, nomeadamente a inclusão de algum bónus por méritos desportivos e também o assegurar, por parte do Sporting, de uma percentagem no valor de uma futura venda de Maximiano.

Ao jogador de 22 anos e que realizou 36 jogos pela equipa principal do Sporting, o emblema andaluz deverá propor um contrato com duração de quatro a cinco temporadas, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal.

Esta época orientado por Robert Moreno, o Granada segue há bastante Maximiano e colocou-o no topo das prioridades para substituir o compatriota Rui Silva, que se mudou para o Bétis depois de ter sido uma das figuras da equipa nas últimas três temporadas. Do atual plantel fazem partem os guarda-redes Aarón Escadell e João Costa. Este último, também português, vinha atuando pela equipa B do Granada, algo que já não poderá fazer esta época por ter ultrapassado o limite de idade.

As informações que chegam de Espanha indicam que Robert Moreno vai cortar um dos dois guarda-redes do plantel mal garanta a chegada de Maximiano e que o sacrificado pode ser, precisamente, João Costa, de 25 anos.