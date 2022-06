Luís Maximiano é apontado ao Barcelona e o Sporting pode lucrar

Luís Maximiano não evitou a descida do Granada

Clube leonino reserva 10% de uma futura mais-valia

Luís Maximiano pode estar a caminho do Barcelona. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o guardião formado em Alvalade está no radar dos culés e a descida de divisão do Granada, que reduziu a cláusula de rescisão de 25 para 12,5 milhões de euros, deve facilitar o negócio. O Nápoles também estará de olho em Max.

Aquando da venda de Max por 4,5 milhões de euros ao Granada, os leões reservaram 10% de uma futura mais-valia, que poderia rondar os 800 mil euros caso sejam 12,5 M€ investidos por algum clube.

A este valor, terá ainda de se juntar o mecanismo de solidariedade da FIFA, uma vez que Max fez todo o seu percurso de formação no Sporting.

Em 2021/22, Luís Maximiano esteve em grande destaque no Granada, realizando 35 jogos.