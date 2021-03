Luis Enrique "dá" a titularidade a Porro: "Tive dúvidas até à última"

Lateral-direito do Sporting foi o único jogador chamado para a posição.

A chamada de Pedro Porro à seleção espanhol deverá ser acompanhada de um outro "prémio": a titularidade. Esta foi a ideia lançada por Luis Enrique, selecionador do país vizinho, esta segunda-feira, dia em que divulgou a lista de convocados de "La Roja" para os jogos contra Grécia, Geórgia e Kosovo, no final de março.

"Só temos um lateral-direito, que é o Pedro Porro e que também vem da seleção de sub-21. Temos várias baixas para essa posição, tive dúvidas até à última hora de trazer mais um jogador, mas vamos adaptar outro jogador, entre as escolhas que temos, para ser o outro lateral-direito, seja através de mudança de posição ou de sistema", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Nomes como Carvajal e Sergi Roberto estão lesionados e Jesús Navas, por exemplo, atravessa um momento de quebra de forma, pelo que a escolha recaiu no jogador do Sporting. Luis Enrique chamou outros atletas que, habitualmente, são opção para os sub-21 e isso motivou uma espécie de "pedido de desculpa" a Luis de la Fuente, homem do leme da seleção secundária:

"Aliás, peço desculpa ao Luis [de La Fuente, selecionador sub-21] por lhe tirar mais jogadores. Vai ter baixas, mas é evidente que desde sempre que na seleção houve uma ligação direta entre a equipa principal e as seleções inferiores. Se acontece esta época de forma mais clara, é pelo nível dos jogadores e pelo trabalho dos selecionadores. Eu só beneficio do seu trabalho e da qualidade. Não olho para a idade, tenham 29, 32, 35... Temos outros com 18, 19, 20... Só olhamos para o rendimento. Olho para quem considero que nos pode ajudar", rematou Luis Enrique.