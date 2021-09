Coates, capitão do Sporting

Declarações de Sebastián Coates em entrevista concedida à UEFA.

Em vésperas de defrontar o Borussia Dortmund e em entrevista à UEFA, Sebastián Coates, capitão do Sporting, garante que não pensa muito sobre o facto de já ter entrado para a história do emblema leonino.

"Lugar na história? Talvez seja uma das coisas que as pessoas mais me dizem, mas não penso muito sobre isso. Claro que vencer o campeonato no ano passado foi muito importante para todos: clube, jogadores, adeptos, já que há muito tempo que isso não acontecia, mas temos de viver dia-a-dia, e às vezes é difícil pensar se algo é importante ou não para o clube", começou por dizer o central uruguaio de 30 anos.

"Pessoalmente, tendo sempre dar o meu melhor, e se as pessoas se lembrarem de mim pelo que fiz [na carreira], ficarei satisfeito. Faço o mesmo que outros fizeram comigo quando cheguei: tento ensinar-lhes [aos companheiros] o que é o clube e a equipa, como é jogar aqui. Falo com eles sobre a pressão de jogar num clube tão grande como o Sporting. Tento fazer isso da melhor maneira que posso. Obviamente que não somos perfeitos e cometemos erros, mas aprendemos com o tempo", concluiu sobre o tema.