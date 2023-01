Luciano Gonçalves responde a Dias Ferreira: "Também são culpados pelas agressões"

Antigo candidato à presidência do Sporting falou em "ladroagem na arbitragem".

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) deixou duras críticas a Dias Ferreira. O antigo candidato à presidência do Sporting revelou não estar confiante para o dérbi com o Benfica por causa da "ladroagem na arbitragem", palavras que tiveram resposta.

"Sim estes senhores também são culpados pelas agressões que ocorrem todos os fins de semana e espero que não venham a ficar com as 'mãos manchadas de sangue' pela irresponsabilidade das palavras e incentivo à violência", escreveu Luciano Gonçalves nas redes sociais.

"Reflexo de um país onde reina a impunidade e onde ter 'pseudo estatuto' ou 'espécie de status público' dá direito a dizer o que quer de forma bacoca e leviana, ofendendo mais de 4000 árbitros na troca de mais uns minutos de 'canal'", criticou.

Luciano Gonçalves questiona: "Como se pode aceitar estas palavras a um árbitro 'juiz' do Tribunal Arbitral do Desporto? Andamos nós a combater, dia após dia, estas situações para estes 'sujeitos' destruírem e agravarem o flagelo da violência no desporto."

A mensagem de Luciano Gonçalves na íntegra:

