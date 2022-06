"Lote para o meio-campo é curto. Seria bom o Sporting fazer mais um investimento"

Iminentes saídasde Palhinha e de Matheus Nunes obrigam os verdes e brancos a porem mãos à obra.

As iminentes saídas de Matheus Nunes e de João Palhinha vão implicar uma transformação profunda no meio-campo do Sporting, até porque foram eles os dois médios com mais utilização nas duas épocas e meia de Rúben Amorim à frente dos leões.

Coloca-se, porém, uma questão: as duas saídas obrigam a Direção a ir de novo ao mercado, ou, pelo contrário, Ugarte, Daniel Bragança, Morita e Essugo são suficientes para dar conta do recado?