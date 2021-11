Tem trabalhado às ordens de Rúben Amorim e agora enfrenta longa paragem

Jogador da formação que tem trabalhado às ordens de Rúben Amorim, Tiago Ferreira, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo.

Tiago Ferreira, jogador de 19 anos do Sporting, vai estar afastado dos relvados vários meses devido a uma lesão no joelho. O criativo, que tanto pode jogar como médio ofensivo ou como extremo, tem trabalhado com Rúben Amorim na equipa A e contraiu uma rotura do tendão rotuliano do joelho esquerdo.

O atleta foi operado ontem, quinta-feira, com sucesso, tendo agora um longo caminho de recuperação pela frente.

Esta temporada, além de fazer parte dos treinos da equipa principal, somou contra o Ajax, na Youth League, 27 minutos de competição. Recorde-se que em 2020/21, o jogador realizou 28 jogos, divididos entre equipa B e sub-23. Este ano figurou na ficha de jogo do Sporting-FC Porto para a I Liga.