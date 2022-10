Liga sugeriu adiamento do Arouca-Sporting: "Fui eu que disse que não ia ser alterado"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota em Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin.

Reflexão sobre o lugar na tabela: "A reflexão é: não conseguimos ganhar, não conseguimos ser consistentes. Em relação ao trambolhão na tabela, isto é muito maior do que isso. É o ganhar, é vitórias consecutivas, é sermos consistentes, é marcarmos golos, é não sofrermos golos a toda a hora. Isso é muito maior do que a tabela. Eu já nem olho para a tabela, ninguém tem de olhar para a tabela. Temos de pensar que temos obrigação de sermos melhores. Obviamente que isto já acontece desde o início da época. A responsabilidade é minha. Tento melhorar, não estou a conseguir. Dou o meu melhor. Estou a dar o meu máximo. Nesse aspeto estou de consciência tranquila, mas a responsabilidade é minha, porque nós já vimos este filme pelo menos três vezes no campeonato. Temos de pensar no próximo jogo e melhorar."

Liga sugeriu ao Sporting adiar o jogo para preparar compromisso europeu. Não foi alterado porquê? "O jogo não foi alterado, porque não pode ser a 48 horas do jogo que podem dizer para alterar um jogo, quando o nosso jogo acabou mais cedo. Esse querer alterar acima, da Liga, para ficar um bocadinho bem... Nós não íamos alterar o nosso planeamento, porque depois mexia o planeamento para a altura do Mundial. Não íamos alterar isso tudo. Confio no Dário, no Nazinho, em todos os jogadores, podíamos ter claramente ganho este jogo. Depois do jogo podemos fazer a observação das alterações, dos miúdos, disso da Liga... Fui eu que disse que o jogo não ia ser alterado. Já tinha dito a alguns jogadores que iam ser titulares. Era o mesmo que estar a dizer: "amigos, vamos é esperar e descansar os outros"... Eu confio em todos. Apenas não fizemos golos e isso é responsabilidade minha. Os que entraram tiveram empenho e qualidade. Fui eu que disse para não alterar o jogo, porque não podemos fazer alterações a 48 horas. Ainda não se sabia se o Arouca aceitava... Portanto, nessas coisas, mais vale pôr a cabeça no jogo, irmos com o nosso plano e dizermos aos jogadores que contamos com todos. Era uma coisa em cima da hora, que nem estava bem explicada nem tratada. Já sabemos como são essas coisas."