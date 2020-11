"Liga Europa? Também levámos com a parte má quando fomos eliminados"

Declarações de Rúben Amorim após a vitória do Sporting frente ao Moreirense (2-1).

Vantagem por não estar na Liga Europa e poder prepara melhor a equipa: "Também tivemos uma grande influência nas primeiras semanas do campeonato, com quatro jogos europeus, sendo que um deles definiu a Liga Europa. Pode ser uma vantagem, mas como se viu a paragem não nos ajudou com certos jogadores. Para nós é tão difícil com uma semana para preparar. Nós temos de usar todos os minutos. Também levámos com a parte má quando fomos eliminados, levámos com todas as críticas".

Pedro Gonçalves: "Está a colher os frutos, os colegas percebem bem os movimentos dele, agora é um jogador que está num excelente momento de forma. Não parece ansioso no momento de rematar".

Excesso de confiança: "Penso que não. Penso que a paragem dificultou um bocadinho o voltar ao momento competitivo, aqui ali sofremos uma ou outra transição que nem deu em remate. Não acho isso. Acho que o Nuno Mendes tem direito a um dia pior, o Fedal também, os miúdos também. Haverá dias em que não estarão tão inspirados".

Rota do campeonato: "Na rota já estamos e a classificação diz isso. Estamos muito bem, precisamos melhorar em vários aspetos. Vamos melhorar. Há dias em que estamos mais inspirados ou não. O jogo não foi dividido, o jogo teve um sentido. O que faltou foi mais golos ao Sporting".