Liga Europa: Sporting inscreve reforços e Jovane também na lista

Bellerín é opção para Amorim na Liga Europa, além do campeonato

Leões defrontam o Midtjylland no play-off.

Bellerín, Diomande e Tanlongo, reforços de inverno do Sporting, foram inscritos pelo clube leonino na UEFA, tendo em vista a participação no play-off da Liga Europa. Numa lista onde não consta o nome de Porro, transferido para o Tottenham, é de destacar a presença de Jovane, jogador cuja saída para o Valladolid ainda é uma dúvida.

A formação orientada por Rúben Amorim vai medir forças com o Midtjylland. Os leões recebem os dinamarqueses no dia 16 de fevereiro e jogam a segunda mão fora de portas a 23 do mesmo mês.